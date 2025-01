Neto garante que Neymar vai assinar com clube da Série A: ‘Maravilho para o futebol brasileiro’ (Neymar pode reforçar time brasileiro nos próximos meses)

O ex-jogador e apresentador Neto afirmou, nesta quinta-feira (15/1), que o meia-atacante brasileiro Neymar vai recusar propostas do futebol dos Estados Unidos e irá assinar com clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo diferentes fontes da mídia internacional, o astro brasileiro deve ter o contrato com o Al-Hilal rescindido ainda em janeiro.

Com isso, o atleta fica livre no mercado e pode assinar com qualquer equipe. Nos últimos dias, surgiram rumores de propostas de diferentes clubes da MLS, liga dos Estados Unidos, para contratar o futebolista.

Porém, segundo Neto, o desejo de Neymar é retornar ao futebol brasileiro e assinar com o Santos.

“Aí, oh. Para os chupa-cabras aí que não respeitam as informações dos outros. Neymar não vai mais para o Inter Miami. Ele vai para o Santos. Agora eu quero ver o que as pessoas vão fazer, como elas vão mudar o que elas falaram. A minha informação, primeiro tinha sido para o Inter Miami. Um amigo meu de Miami falou para mim. Acabei de receber uma ligação aqui e ele quer ir para o Santos. Ele recebeu uma proposta monstruosa do Inter Miami para jogar com Messi e Suárez. O Santos é o time que ele quer vir jogar. Ele não quer fazer o contrato com o Inter Miami”, afirmou nas redes sociais.

“Vai ser maravilho para o futebol brasileiro. Para você Neymar, para Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Para o Neymar realmente poder voltar a jogar futebol. Porque o Santos é a casa dele, onde ele começou. Vai querer fazer um time muito forte para o Santos. Está é a informação de agora”, adicionou.

Neymar no Al-Hilal

O atacante foi contratado pelo clube saudita em agosto de 2023 por cerca de 90 milhões de euros. O vínculo do brasileiro com o Al-Hilal termina em agosto deste ano.

Em um ano e meio no clube, Neymar sofreu com as constantes lesões e pouco entrou em campo. Foram somente sete jogos disputados e um gol marcado pelo Al-Hilal.

