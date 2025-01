Neymar aplica belo drible em companheiro e ironiza: ‘Falei para não me pressionar’ (Neymar em treino do Al-Hilal)

Em preparação para o retorno aos jogos, Neymar aplicou uma lambreta no companheiro Mohammed Alqahtani durante o treinamento do Al-Hilal desta terça-feira (13/1). Assista no vídeo abaixo!

O vídeo com o belo drible foi publicado por Neymar nas redes sociais. Na legenda, o atacante brasileiro brincou Alqahtani, atacante do Al-Hilal e da Seleção da Arábia Saudita: “Já falei para não vir me pressionar”.

Retorno de Neymar aos gramados

Neymar entrou em campo pela última vez em 30 de dezembro do ano passado, quando participou do amistoso do Al-Hilal contra o Al-Fahya e marcou um gol na vitória por 2 a 0. Foi o retorno do brasileiro aos gramados após 56 dias.

O camisa 10 tinha sofrido uma lesão muscular em 4 de novembro, contra o Esthegal, pela Champions da Ásia. Na ocasião, ele entrou em campo no segundo tempo e saiu cerca de 30 minutos depois, tendo rompido o tendão da coxa esquerda.

Antes, o brasileiro ficou afastado dos gramados por mais de um ano após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil por 2 a 0 contra o Uruguai, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na atual temporada, Neymar disputou apenas dois jogos oficiais pelo Al-Hilal. Ao todo, desde 2023, o atacante tem sete partidas, um gol e duas assistências pelo clube árabe.

Por causa das recorrentes lesões e o número limitado para jogadores estrangeiros, Neymar não foi inscrito pelo Al-Hilal na atual edição do Campeonato Árabe. O brasileiro, no entanto, está disponível para o técnico Jorge Jesus para as outras competições da temporada.

