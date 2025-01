Jornalistas rasgam elogios a atacante da Seleção Brasileira: ‘Está sobrando’ (Raphinha foi campeão da Supercopa da Espanha com o Barcelona)

O atacante brasileiro Raphinha foi destaque na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 5 a 2, pela final da Supercopa da Espanha. Nas redes sociais, alguns jornalistas rasgaram elogios ao jogador de 28 anos, que foi autor do terceiro e do quarto gol do time catalão.

O nome de Raphinha é frequente nas convocações da Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo do Catar. Além disso, vive um bom momento com a camisa do Barcelona – são 27 jogos, 19 gols e nove assistências.

Jornalista da TNT Sports, Bruno Formiga elogiou o atleta: “Raphinha jogando o fino. Tá completinho!”, escreveu.

Já o narrador Paulo Andrade, da TV Globo, avaliou o desempenho de Raphinha e destacou também o polonês Lewandowski: “Que aula de futebol do Barcelona no primeiro tempo. Raphinha e Lewandowiski sobrando”, falou.

Por fim, Leo Bertozzi, comentarista da ESPN, destacou o movimento do atacante ao marcar um dos gols da partida: “Ele até podia finalizar antes… mas esperou para deixar o gol mais bonito. Cruel, Raphinha”, disse nas redes sociais.



A notícia Jornalistas rasgam elogios a atacante da Seleção Brasileira: ‘Está sobrando’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque