Vini Jr protagoniza momento de fúria contra adversários após jogo do Real Madrid (Vini Jr. durante a partida do Real Madrid contra o Mallorca)

Vini Jr, astro do Real Madrid, protagonizou um momento de fúria nesta quinta-feira (9/1). O time madridista venceu o Mallorca, por 3 a 0, e se classificou para a final da Supercopa em uma partida que foi acirrada desde o início e terminou em uma grande confusão.

O lateral-direito argentino Pablo Maffeo, que começou as hostilidades logo no início contra Vinicius Júnior, hostilizou o brasileiro em mensagens que as câmeras conseguiram capturar.

O canal de televisão legendou algumas das mensagens que podiam ser entendidas em meio às brigas. “Você está indo para casa, você está indo para casa. Você é péssimo e vai para casa”, disse Vinicius a Maffeo após o gol de Bellingham, enquanto seus companheiros se levantavam para o pontapé inicial depois de comemorar o gol do inglês.

Depois de mais um gol, 3 a 0, começou a grande confusão. Bellingham deu um tapa na cara de Maffeo, o argentino se virou e foi quando os jogadores de ambas as equipes chegaram e se envolveram. Asencio apareceu, e os jogadores do Mallorca o repreenderam por sua atitude. Novamente com Maffeo como protagonista principal.



“Vá por ali, subnormal”, Maffeo é ouvido dizendo várias vezes a Asencio. De acordo com alguns usuários das redes sociais, o lateral do Mallorca teria dito ao jovem jogador: “Vá por aí e espalhe vídeos”. Asencio, de longe, respondeu: “Vá para lá, você é muito ruim, você é muito ruim”.

Vini Jr protagoniza momento de fúria

No caminho para o vestiário, após a partida, Vini Jr. teve um momento de fúria diante de tantas provacações. Ele partiu para cima de Pablo Maffeo, mas foi contido pelos companheiros do Real Madris. O momento foi registrado em vídeo. Confira!

