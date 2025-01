Ex-atacante do Atlético aparece em lista de jogadores brasileiros mais valiosos do mundo

Ex-atacante do Atlético aparece em lista de jogadores brasileiros mais valiosos do mundo (Cria do Atlético, Savinho está no Manchester City e foi convocado para defender a Seleção Brasileira)

O ex-jogador do Atlético Savinho, do Manchester City, aparece em lista de futebolistas brasileiros mais valiosos do planeta.

O valor foi estimado pelo CIES Football Observatory. No ranking, o cria do alvinegro mineiro aparece na 13° posição geral e é o terceiro brasileiro melhor colocado, atrás apenas dos atacantes do Real Madrid Vini Jr. e Rodrygo.

Segundo o centro de pesquisa, o valor de mercado de Savinho é de 118,3 milhões de euros (cerca de R$ 746 milhões na cotação atual).

O atacante foi vendido pelo Atlético ao Troyes – que pertence ao Grupo City – por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) em 2022. O clube mineiro manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador no acordo.

Com a transferência do jogador para o Manchester City em 2024, o Atlético terá direito a no mínimo R$ 22 milhões e no máximo R$ 35,3 milhões com a venda. O valor varia de acordo com metas esportivas alcançadas.

Brasileiros mais valiosos

1- Vini Jr. 205, 7 milhões de euros

2- Rodrygo – 141,3 milhões de euros

3- Savinho – 118,3 milhões de euros (cerca de R$ 746 milhões na cotação atual)

– 118,3 milhões de euros (cerca de R$ 746 milhões na cotação atual) 4- Martinelli – 101, 2 milhões de euros

5- Endrick – 89, 1 milhões de euros

6- Raphinha – – 71, 6 milhões de euros

7- Gabriel Magalhães – 71, 2 milhões de euros

8- Evanilson – 69, 3 milhões de euros

9- Beraldo – 68, 2 milhões de euros

10 – Bruno Guimarães – 65, 2 milhões de euros

Trajetória de Savinho

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Em 2022, foi emprestado pelo Troyes ao PSV (HOL). No clube, também teve poucos minutos em campo e atuou em 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, defendeu o Girona (ESP), novamente sob empréstimo. Pelo clube espanhol, recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e disputou a Copa América de 2024.

Posteriormente, Savinho foi comprado pelo Manchester City por 25 milhões de euros (cerca de R$ 151,5 milhões na cotação da época). O jogador tem 25 partidas disputadas pelo time inglês, com um gol marcado e sete assistências distribuídas.

