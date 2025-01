Neymar fala sobre possibilidade de reviver trio com Messi e Suárez: ‘Seria incrível’ (Messi, Suárez e Neymar formaram o vitorioso 'Trio MSN' no Barcelona)

O atacante brasileiro Neymar disse que se reunir com seus ex-companheiros de Barcelona, Lionel Messi e Luis Suárez, no Inter Miami, é uma perspectiva interessante e não descartou uma mudança para os Estados Unidos, à medida que seu contrato com o Al-Hilal se aproxima do fim.

Uma vez considerado um dos atacantes mais temidos do futebol, Neymar formou uma parceria letal com Messi e Suárez para levar o Barcelona a uma histórica tríplice coroa antes de sua transferência recorde de 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão na cotação atual) para o Paris Saint Germain, em 2017.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos, ainda nos falamos”, disse Neymar à CNN.

“Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol é cheio de surpresas”.

Transferência de Neymar para o Al-Hilal

Neymar jogou apenas sete vezes pelo Al-Hilal desde que se transferiu do PSG por 90 milhões de euros (R$ 566 milhões na cotação atual) em 2023, com lesões mantendo o brasileiro afastado por longos períodos. Seu contrato termina em junho.

Ele passou seis temporadas no PSG, onde marcou 118 gols, mas, apesar do imenso sucesso no cenário doméstico, não conseguiu vencer novamente a Liga dos Campeões com o clube francês antes de se transferir para a Liga Pro Saudita.

“Quando saiu a notícia de que eu estava saindo do Paris St Germain, a janela de transferências estava fechada nos Estados Unidos, então eu não tinha essa opção (de me mudar para Miami em 2023)”, acrescentou Neymar.

“O projeto que me ofereceram (na Arábia Saudita) era muito bom, não apenas para mim, mas também para minha família, então ir para a Arábia Saudita foi a melhor opção”.

Copa do Mundo de 2026

Neymar é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil com 79 gols e, aos 32 anos, disse que teria uma última chance de glória na Copa do Mundo em 2026.

Com seis rodadas restantes nas eliminatórias sul-americanas, onde os seis primeiros se classificam automaticamente, o Brasil está em quinto lugar na classificação.

“Vou tentar, quero estar lá. Vou fazer tudo o que puder para fazer parte da seleção”, disse Neymar, que não joga desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante as eliminatórias, em outubro de 2023.

“Sei que esta será minha última Copa do Mundo, minha última chance, minha última oportunidade e farei tudo o que puder para jogar nela”.

A notícia Neymar fala sobre possibilidade de reviver trio com Messi e Suárez: ‘Seria incrível’ foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress