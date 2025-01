Banda de rock será atração na final da Champions League, diz site (Taça da Champions League)

A banda de rock Linkin Park será a atração na final da Champions League. A informação é do jornal britânico The Sun. O grupo musical estaria responsável pelo tradicional show do intervalo. A grande decisão está marcada para o dia 31 de maio, na Munich Football Arena, na Alemanha.

Atualmente, a banda dos Estados Unidos está em turnê e a apresentação deve ocorrer no meio da agenda mundial do grupo. Os músicos são conhecidos por inúmeros sucessos, entre eles One Step Closer, Numb e In the end.

A formação atual da banda inclui o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda, o guitarrista Brad Delson, o baixista Dave Farrell, o DJ Joe Hahn, a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain.

Em 2024, o show da Champions League contou com Lenny Kavitz como atração principal no Webley Stadlium, na decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que coroou o time espanhol como campeão.

A notícia Banda de rock será atração na final da Champions League, diz site foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque