Com dois brasileiros, IA aponta melhores jogadores de 2024 (Vinicius Jr., do Real Madrid)

O fim de 2024 se aproxima, e a Inteligência Artifical da Olocip, organização da Espanha, acumulou dados de diversos campeonatos para apontar os melhores jogadores do ano. Dois brasileiros figuram na escalação ideal das cinco maiores ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Os atacantes Vinicius Jr., do Real Madrid, e Matheus Cunha, do Wolverhampton, foram os únicos brasileiros contemplados na principal escalação. Na análise do time ideal do Campeonato Espanhol, ainda aparece o ponta do Barcelona Raphinha. Por fim, Gabriel Pec, do La Galaxy é o único representante nacional na lista dos melhores jogadores da América.

Com ampla dominação do Campeonato Inglês, a escalação ideal das cinco grandes ligas europeias é: Muric (Ipswich); Schär (Newcastle), Van Dijk (Liverpool) e Cuti Romero (Tottenham); Foden (Manchester City) e Xhaka (Bayer Leverkusen); Lamine Yamal (Barcelona), Palmer (Chelsea) e Vinicius Jr. (Real Madrid); Matheus Cunha (Wolverhamtpon) e Sorloth (Atlético de Madrid).

Foto: Reprodução/Olocip

O grande destaque da escalação é o meio-campista do Chelsea Cole Palmer, que somou 21,6 pontos no parâmetro da Inteligência Artificial.

A Inteligência Artificial da Olocip contabiliza as ações defensivas e ofensivas, além da construção de jogo durante o tempo dos atletas em campo. Adicionalmente, é avaliada a probabilidade da equipe marcar gols pela participação do jogador.

Escalação ideal da América sem jogador do futebol brasileiro

O time com as melhores notas do futebol no continente americano é dominado por jogadores da MLS e não conta com nenhum jogador do Campeonato Brasileiro. Além da Série A e do torneio estadunidense, a Inteligência Artificial contabilizou dados dos campeonatos Mexicano, Colombiano, Equatoriano, Argentino, Chileno, Paraguaio e Uruguaio.

A escalação ideal da América é: Aguirre (Once Caldas); Bernardeschi (Toronto), Viera (Club Libertad), Yoshida (LA Galaxy) e Jordi Alba (Inter Miami); Lescano (Argentinos Júnior), Riqui Puig (LA Galaxy) e Canales (Monterrey); Messi (Inter Miami), Arce (LDU Quito) e Gabriel Pec (LA Galaxy).

Foto: Reprodução/Olocip

A tecnologia ainda apontou os melhores jogadores do Campeonato Espanhol com destaque para os atletas do Real Madrid: Remiro (Real Sociedad); Mingueza (Celta), Rudiger (Real Madrid) e Vivian (Athletic); Valverde (Real Madrid) e Bellingham (Real Madrid); Lamine Yamal (Barcelona), Pedri (Barcelona) e Raphinha (Barcelona); Sorloth (Atlético de Madrid) e Vinicius Jr. (Real Madrid).

Raphinha e Vini Jr são os representantes brasileiros na lista da La Liga. O segundo, inclusive, teve a maior nota do campeonato: 17,1.

A notícia Com dois brasileiros, IA aponta melhores jogadores de 2024 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque