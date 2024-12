Melhor do mundo? Salah lidera ranking de gols e assistências da Premier League; veja números (Mohamed Salah em jogo entre Liverpool e West Ham em 29 de dezembro de 2024)

O melhor do mundo da temporada 2024/25 será decidido apenas no segundo semestre de 2025, porém um jogador é o atual favorito. Mohamed Salah é o grande nome do futebol europeu nos últimos meses e lidera o ranking de gols e assistências da Premier League. Veja números abaixo do atacante egípicio do Liverpool.

A mais recente atuação de Salah foi diante do West Ham neste domingo (29/12). No London Stadium, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool goleou a equipe de Londres por 5 a 0, e o atleta foi responsável por um gol e duas assistências.

O desempenho consolidou ainda mais os Reds na liderança da Premier League. Até então, são 45 pontos conquistados: 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota – para o vice-líder Nottingham Forest. O Liverpool tem oito pontos a mais que o Forest e um jogo a menos, já que o clássico com o Everton, em 7 de dezembro, foi adiado por causa do mau tempo.

Números de Salah em 2024/25

E essa margem do Liverpool passa muito pelo desempenho incrível de Mo Salah. O egípcio de 32 anos vive o seu último ano de contrato com a equipe inglesa – ainda pode renovar o vínculo – e está na sua melhor temporada como jogador de futebol.

Na Premier League, Salah disputou todos os 18 jogos possíveis e fez 17 gols, ou seja, tem uma média de quase uma bola na rede por partida. Além disso, são 13 assistências na atual temporada.

Logo, são 30 participações em gols para o atacante do Liverpool nas 18 primeiras partidas da Premier League, uma média superior a três participações a cada dois jogos.

Os números do “Rei do Egito” o colocam como líder das principais estatísticas da liga mais competitiva do futebol mundial. Salah tem três gols a mais que Erling Haaland, do Manchester City, que é o segundo maior goleador da temporada, e três assistências a mais que Bukayo Saka, do Arsenal, vice-líder no ranking de passes para gol.

As atuações de Salah, inclusive, já fizeram o atleta bater recordes antes mesmo do fim do primeiro turno. Por exemplo, com jogo diante do West Ham, neste domingo (29/12), Salah se tornou o primeiro jogador da história a chegar à oitava partida com gol e assistência em uma temporada de Premier League. Só que ele ainda terá 20 partidas para disputar e ampliar essa marca.

E esse desempenho do atual favorito ao prêmio de melhor do mundo não é apenas no Inglês. Salah marcou dois gols e deu quatro assistências – líder do ranking ao lado de três atletas – em seis jogos da Champions League, e também marcou uma vez na Copa da Liga Inglesa.

Logo, são 20 gols e 17 assistências em 26 jogos em 2024/25. Os números de Mo Salah são impressionantes.

