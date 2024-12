Artur Jorge viajou em jato de sheik para negociar com clubedo Catar (Técnico Artur Jorge)

Ética parece uma palavra que consta no vocabulário de Artur Jorge. Pautado pelo vil metal dos petrodólares em detrimento de um projeto esportivo mais sólido, o técnico bracarense viajou em um jato particular do sheik Abdullah bin Hamad Al Thani, presidente do Al Rayyan, para negociar com o clube do Catar.

Este movimento do comandante minhoto, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, do “Extra”, ocorreu logo depois do empate do Botafogo, clube que o emprega, com o Cuiabá por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, Artur Jorge ignorou que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Assim, aproveitou a Data Fifa, que viria na sequência, para mover suas peças no tabuleiro e até preparar a saída do Glorioso em meio a um Brasileirão e uma final de Copa Libertadores para disputar.

A publicação afirma que Artur Jorge, primeiro, esteve em Braga, Portugal, para visitar a família. De lá, aceitou viajar no jato particular do sheik para Londres. Na capital inglesa, começou a debater o futuro. Em seguida, voltou ao Brasil no mesmo avião para dar continuidade ao fim de seu trabalho pelo Mais Tradicional.

A reportagem, contudo, também lembra que John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, já estava ciente da “oferta tentadora” na mesa de Artur Jorge. O empresário até pensou em oferecer uma contraproposta, mas, para valorizar o clube alvinegro, esticou a corda para ver onde o bracarense chegaria.

Nos últimos dias, Artur Jorge teve uma postura mais dúbia nos microfones. Afirmava que seu futuro era o Botafogo, mas, na entrevista seguinte, se colocava à disposição do mercado e dizia que “estava pensando”. Tudo, claro, com vínculo com o Glorioso em andamento. Agora, o técnico já começa a arrumar as malas para desfrutar, enfim, os luxos do Golfo Pérsico.

