Vini Jr recebe homenagem na sede da CBF após ser eleito melhor do mundo (Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira)

Neste domingo (29/12), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se rendeu a Vinicius Júnior. Eleito melhor do mundo pela Fifa, o jogador do Real Madrid recebeu uma homenagem na sede da insituição no Rio de Janeiro.

Uma foto enorme do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira estampa a faixa, que conta ainda com a imagem do troféu individual recebido em cerimônia no Catar. A frase exibida acima das imagens resume o sentimento da CBF e da torcida brasileira: “o melhor do mundo é nosso”.

Com a premiação, Vinicius quebrou um jejum de 17 anos sem um representante brasileiro vencer um prêmio de melhor do mundo. O último vencedor havia sido Kaká, em 2007, quando atuava pelo Milan.

Além dos bons números, em seu site oficial, a CBF exaltou o atacante brasileiro por sua atitude extracampo. “O impacto do atacante, porém, excede as quatro linhas.”

“Fora dos gramados, Vinicius é um dos principais protagonistas da luta antirracista e trabalha para que mais jovens negros como ele, criados em lugares de instabilidade social, tenham condições de ascender na vida e realizar seus sonhos.”

Temporada de Vini Jr

Na temporada 2023/24, Vinicius Júnior conquistou a La Liga e a UEFA Champions League com o Real Madrid. Inclusive, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 em cima do Borussia Dortmund, em Wembley, pela final da Champions. Ao todo, entrou em campo 39 vezes, anotou 24 gols e deu 11 assistências.

Já na temporada atual, o atacante se consagrou campeão da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental. Ao todo, foram 21 jogos, 14 gols marcados e sete assistências.

Brasileiros eleitos melhor do mundo

Com a premiação, Vini Jr se juntou a um grupo seleto de brasileiros reconhecidos como os melhores do mundo. Além dele, já venceram prêmios de melhor do mundo: Ronaldo Fenômeno (3x), Ronaldinho Gaúcho (2x), Romário (1x) e Rivaldo (1x).

