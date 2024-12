Neymar passa o Natal com ‘camisa de time’ feita por grife de luxo; saiba o valor (Neymar, com a camisa da Balenciaga, passou o Natal ao lado da companheira Bruna Biancardi )

Neymar passou o Natal com uma ‘camisa de time’ avaliada em cerca de R$ 5 mil. O item vestido pelo craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira é da grife Balenciaga.

A peça de luxo é da coleção ‘Football Series 2024’ da Balenciaga. A camisa é inspirada no design de uniformes de clubes de futebol.

A camisa vestida por Neymar traz o nome da Balenciaga no local onde geralmente ficam o logotipo das fornecedoras de material esportivo e das patrocinadoras no uniforme dos times, além do brasão da marca no lugar do escudo do clube.

A linha Football Series da Balenciaga traz o nome de cidades famosas como conceito para as peças. No caso da camisa de Neymar, o número 10 e Mião estão estampados nas costas.

Além de camisas, coleção Football Series da Balenciaga inclui moletons, shorts, calças e cachecóis.

