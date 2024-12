Real Madrid: o carinhoso recado público de Vini Jr. a Mbappé: ‘Irmão’ (Vini Jr. parabenizou Mbappé nas redes sociais)

O atacante brasileiro Vini Jr publicou uma carinhosa mensagem nas redes sociais para parabenizar o francês Kylian Mbappé.

O camisa 9 do Real Madrid faz aniversário em 20 de dezembro e completou 26 anos nesta sexta-feira.

Apesar dos rumores de um suposto desgaste entre Neymar, companheiro de Vini Jr. na Seleção, e Mbappé, o brasileiro do Real Madrid sempre destacou que tem boa relação com ambos.

O craque francês assinou com o time espanhol na última temporada após sair do PSG, equipe aonde atuou com o camisa 10 da Seleção Brasileira.

“Feliz aniversário, irmão. Todo o melhor para você”, escreveu

Kylian republicou a mensagem de Vini Jr.

Vini Jr. melhor do mundo

Após frustração na Bola de Ouro em outubro, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do planeta pela Fifa, no prêmio The Best, nessa terça-feira (17/12).

Com a conquista do atacante, ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o troféu após 17 anos.

