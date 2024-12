Atleta detona clube um ano após chegada: ‘Nunca encontrei um técnico tão fraco’ (Ziyech não tem publicações relacionadas ao Galatasaray em rede social)

O clima não está nada bom na Turquia. O marroquinho Hakim Ziyech deixou o Chelsea em 2023 e foi para o Galatasaray, porém a situação está bem desagradável entre o atleta e o time turco. O ponta-direita detonou o clube em entrevista, afirmou que está de saída e disse que nunca encontrou um técnico “tão fraco” como Okan Buruk, atual comandante da equipe.

Na entrevista ao jornalista turco Haluk Yürekli, Ziyech foi bem claro e afirmou que o Galatasaray é um “clube acabado”. Anunciado em 19 de agosto do ano passado, o craque do Marrocos deixou claro que está de saída da equipe da Turquia e ainda detonou o técnico.

“Para mim, o Galatasaray é um clube acabado. Não quero mais jogar aqui. Vou embora em janeiro. Não me importo com nada, só quero que me deixem em paz, aconteça o que acontecer. Eu me arrependo de ter vindo para cá”, disse Ziyech, que seguiu.

“Já informei à diretoria do Galatasaray que deixarei o clube em janeiro. Eles não me perguntam mais nada, estou fazendo o que quero. Nunca encontrei um técnico tão fraco quanto Okan Buruk. O Galatasaray pode conquistar o título? Não me importa nem um pouco” Hakim Ziyech, ponta-diireita marroquino

Após se destacar no Ajax, principalmente na temporada 2018/19, Ziyech foi para o Chelsea e não teve grande desempenho na Inglaterra.

Depois disso, ele foi para a Turquia e soma 34 partidas no Galatasaray em uma temporada e meia: são oito gols e cinco assistências. Ele jogou pela última vez em 12 de dezembro, no empate com o Malmö, por 2 a 2, na Suécia, pela Liga Europa.

