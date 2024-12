Ex-jogador do Atlético é homenageado em partida contra seleção de base (Godín foi capitão da Seleção do Uruguai )

O ex-zagueiro do Atlético Diego Godín foi homenageado em partida contra o Seleção sub-20 do Uruguai nessa quinta-feira (19/12).

O ex-jogador uruguaio se juntou a vários futebolistas do país para formar o time da Colonia Interior e foi ovacionado por fãs e atletas.

O duelo foi disputado no estádio do Estudiantes El Colla, clube local que Godín atuou no início da carreira. A equipe nacional de base venceu os profissionais por 2 a 0.

O ex-capitão do Uruguai e Atlético de Madrid havia anunciado em setembro deste ano que iria se aposentar oficialmente do esporte após defender o Porongos, da cidade de Trindad, que participa de campeonatos de interior no do país.

“Sempre digo que o futebol do interior, amador, é o sentimento mais puro que um jogador pode ter. É como a Seleção Uruguaia, é jogar por um sentimento verdadeiro”, afirmou após o fim do jogo.

Passagem pelo Atlético

Diego Godín atuou no Atlético no primeiro semestre de 2022, após 14 temporadas na Europa – onde jogou em Villareal, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Cagliari.

No Galo, disputou nove partidas, marcou um gol e conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil.

