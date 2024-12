Messi relembra conquista de Copa do Mundo pela Argentina e posa com taça

No dia 18 de dezembro de 2022, a Argentina bateu a França nos pênaltis e se sagrou campeã da Copa do Mundo. Portanto, o título completa dois anos nesta quarta-feira. Lionel Messi, grande protagonista, fez questão de lembrar.

O camisa 10, com então 35 anos, teve uma atuação de destaque no Catar. Em sete jogos, o jogador do Inter Miami marcou sete gols e serviu os companheiros em três oportunidades.

O argentino e Mbappé foram os principais nomes da emocionante decisão, com dois e três gols, respectivamente, além de ambos terem convertido as suas cobranças nas penalidades.



“Adoro as datas de dezembro e Natal. Há dois anos, poderia ter sido um último mês amargo do ano, mas acabou sendo o mais bonito da minha carreira esportiva. E agora, todo mês de dezembro, essa lembrança me vem à mente… Feliz Segundo Aniversário a todos!”, escreveu o meia atacante em sua conta no Instagram.





Vai estar em 2026?

Essa pode ter sido a última Copa do Mundo de Messi. Na próxima edição do torneio, que será nos Estados Unidos, México e Canadá, o astro estará com 39 anos.

