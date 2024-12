Em qual canal vai passar Real Madrid x Pachuca na final do Intercontinental hoje (18/12)? (Pachuca está na final do Interncontinental)

Nesta quarta-feira (18/12), às 14h, Real Madrid e Pachuca, do México, se enfrentam no Lusail Stadium, em Lusail, no Catar, pela final da Copa Intercontinental. O No Ataque traz a seguir onde assistir a partida.

O Real Madrid já estava garantido na final do Intercontinental porque foi campeão da Champions League.

Já o Pachuca disputou a segunda e a terceira fase da competição. Primeiro, eliminou o Botafogo ao vencer por 3 a 0. Depois, bateu o Al-Ahly, do Egito, nos pênaltis, para chegar à grande decisão.

Real Madrid x Pachuca: onde assistir

A final entre Real Madrid e Pachuca será transmitida na TV Globo (canal aberto) e no SporTV (canal fechado).

A notícia Em qual canal vai passar Real Madrid x Pachuca na final do Intercontinental hoje (18/12)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque