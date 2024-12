crédito: No Ataque Internacional

De saída do Fluminense, Felipe Melo é homenageado por clube europeu

Após o fim da temporada pelo Fluminense, Felipe Melo viveu uma noite mais do que especial em Istambul, capital da Turquia. Afinal, o defensor, ídolo do Galatasaray, recebeu uma homenagem durante a vitória por 4 a 3 sobre o Trabzonspor. Ela aconteceu com direito a um bandeirão que estampava seu rosto e a mensagem em português: “Bem-vindo à casa”.

“Cheguei aqui ao estádio agora, estou no camarote. Falei com o treinador, fui muito bem recebido, benção demais, muito feliz. Está vendo lá? Falta uma hora para o jogo e já tem uma bandeirinha do Melo lá. É isso que fica, rapaziada. Que prazer, glória a Deus por tudo isso”, disse.

Durante a homenagem, Metin Öztürk, vice-presidente do Galatasaray, entregou uma placa ao zagueiro tricolor, que deixará o clube carioca para a temporada de 2025. Ele, então, se juntou à ultrAslan, principal organizada do time turco, que defendeu entre 2011 e 2015, e foi ovacionado.

Durante o período em que esteve no Galatasaray, conquistou tricampeonatos de três competições diferentes: Campeonato Turco, Supercopa da Turquia e Copa da Turquia.

