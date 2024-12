Flamengo x Amigos da Itália: onde assistir, horário e escalações da despedida de Adriano (Adriano foi revelado pelo Flamengo e se tornou ídolo do clube)

O adeus de Adriano Imperador! Neste domingo (15/12), o ex-atacante se despede do futebol com um jogo histórico entre Flamengo e Amigos da Itália. Aos 42 anos, o ídolo do Rubro-Negro, da Inter de Milão e da Seleção Brasileira entra em campo pela última vez a partir das 17h (de Brasília), no Maracanã.

Adriano está aposentado desde 2016, quando atingiu o seu limite físico e mental, conforme relatos do próprio jogador. Na época, defendia o Miami United. Sua última partida foi diante do Las Vegas City.

Despedida de Adriano Imperador: onde assistir

O jogo histórico de despedida de Adriano Imperador, marcado pelo amistoso entre Flamengo e Amigos da Itália, terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e da TV Fla (Youtube).

Despedida de Adriano Imperador: escalações

Fazendo jus a história de Adriano Imperador, a despedida do ex-atacante será entre estrelas do Flamengo, time pelo qual se tornou ídolo, e ex-jogadores que atuaram na Itália contra ou junto dele. Afinal, foi na Itália, atuando pela Inter de Milão, que se recebeu o apelido de Imperador. Adiano jogará um tempo por cada time.

Jogadores confirmados

Flamengo: Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Carreira de Adriano Imperador

Adriano foi revelado pelo Flamengo, no fim da década de 1990. Em 2001, se transferiu para a Inter de Milão, da Itália, onde recebeu o apelido de Imperador. Ao todo, o atacante marcou 201 gols como jogador profissional. Somente com a camisa do time italiano, foram 74 entre 2001 e 2004, 2008 e 2009.

Além de Flamengo e Inter de Milão, o atacante brasileiro passou por Parma, São Paulo, Fiorentina, Corinthians, Athletico-PR e Miami United. Também defendeu a Seleção Brasileira, e fez parte da Canarinho campeã da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005.

