Pachuca busca reviravolta improvável nos pênaltis, bate Al-Ahly e está na final do Intercontinental

O improvável aconteceu. Desacreditado, o Pachuca conseguiu mais uma vez. Depois de eliminar o Botafogo, o time mexicano buscou uma reviravolta nos pênaltis diante do Al-Ahly neste sábado (14/12), no Estádio 974, e venceu por 6 a 5 – após um empate sem gols no tempo regulamentar. A equipe, então, avança à final da Copa Intercontinental para enfrentar o todo-poderoso Real Madrid no Catar.

As equipes se alternaram no comando tático da partida, mas os egípcios pareciam mais inteiros fisicamente. Não à toa, criaram boas oportunidades na etapa inicial em Doha, capital catari. Mas os zeros não saíram do placar. No segundo tempo, o ritmo não se alterou – o que levou para a prorrogação.

Pouco se viu de emoção durante o tempo extra, que continuou sem gols. A dose de sofrimento que faltou nas mais de duas horas de futebol, contudo, sobrou na disputa por pênaltis.

O Pachuca perdeu as primeiras cobranças com Rondón (defesa de El Shenawy) e Bastón (para fora) e viu o Al-Ahly, apoiado pela maioria das arquibancadas, abrir 2 a 0. O que parecia caminhar para uma classificação tranquila dos egípcios deu lugar a uma grande reviravolta.

A equipe mexicana marcou os três pênaltis seguintes e contou com dois erros rivais – entre eles uma cobrança fraquinha, para fora, de Kamal – para levar para as alternadas. No fim, o Pachuca viu Abdelfattah chutar no travessão e avançou à final.

Final inédita

O Pachuca vai à final da competição pela primeira vez na história. É apenas o segundo clube mexicano a chegar a essa instância do torneio – antes, o Tigres foi vice-campeão ao perder para o Bayern de Munique na edição 2020, disputada em 2021.

Pachuca e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), a partir das 14h (de Brasília), em Lusail, no Catar.

Valeu troféu

Neste novo formato do Mundial – agora chamado Copa Intercontinental -, cada jogo do Pachuca valeu uma taça. Ao eliminar o Botafogo nas quartas de final, conquistou o troféu do Derby das Américas.

Agora, com o triunfo diante do Al-Ahly, celebrou a Challenger Cup. O sonho, agora, é vencer mais um na final de quarta.

