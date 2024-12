Liverpool supera o Girona e se mantém 100% na liderança da Liga dos Campeões (Salah fez o gol da vitória do Liverpool)

Nesta terça-feira, o Liverpool venceu o Girona, por 1 a 0, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No Estádio Montilivi, as equipes fizeram um duelo aberto e com chances para ambos os lados. Salah, de pênalti, marcou o gol dos ingleses.

Com o triunfo, o Liverpool se mantém na liderança da tabela geral da Champions League por mais uma rodada. Os Reds chegam aos 18 pontos em seis jogos, continuando com 100% de aproveitamento. Já o Girona fica na 30ª posição, com três pontos, e pode cair na tabela.

O Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês, contra o Fulham, no sábado, às 12h (de Brasília), em Anfield. Enquanto o Girona visita o Mallorca, também no sábado, às 12h15, pelo Campeonato Espanhol.

A próxima rodada da Liga dos Campeões acontece apenas em 2025. Os Reds recebem o Lille, no dia 21 de janeiro, às 17h. Os espanhóis, por sua vez, visitam o Milan, dia 22, às 17h.

O JOGO

O Liverpool teve as primeiras oportunidades da partida. Antes dos dez minutos, Joe Gomez e Darwin Núñez já haviam exigido duas boas defesas do goleiro Gazzaniga.

Mas o Girona não se assustou e também criou chances. Francés parou na agilidade de Alisson e Bryan Gil não aproveitou quando ficou cara a cara com o goleiro.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, Núñez foi novamente parado por Gazzaniga, que defendeu com o pé. E Alisson também trabalhou muito bem, fazendo defesaça no chute forte de Asprilla.

Na segunda etapa, o jogo continuou com chances para os dois lados. No primeiro minuto, Danjuma teve chute perigoso defendido por Alisson.

Robertson respondeu para o Liverpool, parando em Gazzaniga. No lance, no entanto, o VAR viu toque de Van de Beek em Luis Díaz na área, gerando pênalti para os visitantes. Na batida, Salah abriu o placar aos 17 minutos.

Após ficar em vantagem, os Reds esfriaram a partida e seguraram o ímpeto do Girona. Alexander-Arnold ainda teve chance perigosa de falta, mas o placar não foi alterado.

