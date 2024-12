crédito: No Ataque Internacional

Filho de Cristiano Ronaldo comenta possibilidade de jogar com o pai

Filho de Cristiano Ronaldo comenta possibilidade de jogar com o pai (Cristiano Ronaldo Jr. filho de CR7, joga no sub-13 do Al Nassr)

O filho de Cristiano Ronaldo expressou a vontade de jogar profissionalmente ao lado do pai. Cristiano Ronaldo Jr. atua na categoria sub-13 do Al Nassr, clube de CR7, e se inspira na parceria entre LeBron James e o filho Broony, companheiros dos Los Angeles Lakers, na NBA.

“Espero que sim”, disse Cristianinho, sobre a chance de ser companheiro de equipe do pai, que completará 40 anos de idade em fevereiro de 2025.

Trajetória de Cristiano Ronaldo Jr.

O garoto acompanha os passos do pai desde 2018. Inicialmente, ele jogou na Juventus, da Itália, onde ficou até 2021. Depois foi com o pai para o Manchester United, na Inglaterra. Agora, o jovem, que também utiliza a camisa 7, atua pelo Al-Nassr.

Neste ano, o jovem ganhou o primeiro título com a camisa do Al Nassr, marcando um dos gols da partida final. Na base do clube, árabe, Cristiano Ronaldo Jr, é capitão da equipe e usa a camisa 7, assim como o pai.

