Jornais espanhóis apontam ‘oportunidade’ de Vitor Roque em partida contra o Barcelona (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

O atacante brasileiro Vitor Roque, jogador que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis, vai enfrentar o antigo clube pela primeira vez neste sábado (7/12). Jornais da Espanha apontam o duelo como “oportunidade” para o jovem provar que pode atuar em alto nível.

No Betis, o brasileiro é constantemente utilizado pelo técnico Manuel Pellegrini. Todavia, o camisa 8 tem sido criticado pelas oportunidades de marcar desperdiçadas. Em 18 partidas, são 5 tentos anotados.

Mesmo em um momento conturbado, o brasileiro pode enfrentar o Barcelona no sábado, no Benito Villamarin, em Sevilha, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

Quando saiu do time catalão, o jogador não aceitou assinar a “cláusula do medo”, que o impediria de atuar contra a antiga equipe.

“Começou com pé direito, pois marcou na sua segunda partida contra o Leganés em setembro, isso o deu a titularidade. Apesar dessa confiança, só conseguiu dois gols em La Liga e dois na Copa (do Rei), que foram dois gols no modesto CD Gévora (1-6). Além disso, o embate da equipe contra o Sant Andreu na Copa (1-3), não teve seu melhor dia quando perdeu o pênalti”, afirma uma matéria do Mundo Deportivo.

“Mesmo que não seja seu melhor momento, está convencido de que pode se provar neste final de semana”, adiciona.

O jornal Marca segue uma linha de pensamento parecida.

“Poderá jogar (contra o Barcelona) porque não existe cláusula de medo. O brasileiro não aceitou essa condição em sua saída. Afiou suas garras em seus adeus e está com elas para este dia”

Vitor Roque no Barcelona

O atleta foi comprado pelo clube catalão em 2023 por 30 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões na cotação atual) mais variáveis. Ele se apresentou oficialmente ao clube em janeiro deste ano.

Porém, sob o comando do técnico Xavi, Vitor recebeu poucas oportunidades. Foram 16 partidas disputadas, com dois gols marcados. Assim, o futebolista foi emprestado ao Betis no início da temporada 2024/2025.

Deco sobre Vitor Roque

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco defendeu Vitor Roque e afirmou que o atleta foi perseguido quando ainda estava no clube da Catalunha.

“Desde que conheço o Barça, não me lembro de um ataque tão feio a um jogador jovem assim que veio de fora como foi com Vitor Roque. Uma crítica tão feia e tão malvada. Não sei de onde veio, não sei se foi a mim ou ao clube, mas creio que não foi um ataque pessoal contra uma criança de 18 anos”, afirmou Deco em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

A notícia Jornais espanhóis apontam ‘oportunidade’ de Vitor Roque em partida contra o Barcelona foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque