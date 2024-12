RB Leipzig derrota Eintracht Frankfurt em casa e avança às quartas da Copa da Alemanha (Red Bull Leipzig ganhou por 3 a 0 do Eintracht Frankfurt)

O Red Bull Leipzig recebeu o Eintracht Frankfurt na Red Bull Arena Leipzig, venceu por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa da Alemanha. Sesko e Openda (2) balançaram as redes para a equipe mandante nesta quarta-feira (4/12), em duelo pelas oitavas de final.

Com o triunfo, o Leipzig agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu adversário na próxima fase. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt se despediu da competição.

O RB Leipzig retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Holstein Kiel, no Holstein Stadion. Ao mesmo tempo, o Eintracht Frankfurt recebe o Ausburg, no Deutsche Bank Park. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Os gols

O Red Bull Leipzig inaugurou o placar aos 32 minutos de etapa inicial. Após receber passe de Antonio Nusa, Sesko dominou na área, driblou o zagueiro e o goleiro adversário e apenas concluiu para o fundo das redes.

Aos quatro minutos do segundo tempo, o Leipzig ampliou. Em pressão na saída de bola do Frankfurt, Antonio Nusa carregou pela ponta esquerda e encontrou Openda na área. O atacante belga arrematou firme e rasteiro para marcar.

Os mandantes aumentaram ainda mais a diferença aos 13 minutos da etapa complementar. Openda recebeu após roubada de bola na área defensiva adversária, ajeitou para a perna boa e finalizou no ângulo esquerdo de Trapp, que nada pôde fazer.

Outros resultados desta quarta na Copa da Alemanha

Koln 2 x 1 Hertha Berlin

Wolfsburg 3 x 0 Hoffenheim

