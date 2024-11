Luiz Henrique manda recado após título do Botafogo sobre o Atlético: ‘Tentaram me parar’

Atacante do Botafogo e autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Atlético por 3 a 1, na final da Copa da Libertadores, Luiz Henrique mandou recado após o título do clube carioca. O jogador ainda dedicou a conquista à família e exaltou o Glorioso no cenário internacional.

Luiz Henrique foi personagem principal da campanha do Glorioso – ao todo foram quatro gols e duas assistências. Além das atuações de destaque, como peça fundamental da formação tática ofensiva. Ele marcou o primeiro gol do duelo, ainda no primeiro tempo, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O jogador de 23 anos desabafou ao conquistar o título e ressaltou o esforço e desempenho da equipe.

“Para te falar a verdade, é um sonho que estou vivendo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo porque pude proporcionar essa vitória para a minha mãe, o meu irmão, que nunca tiveram essa oportunidade de me ver em uma final de Libertadores como campeão, melhor da partida. Quero agradecer muito ao Botafogo”, falou.

“Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar no topo. É um clube que está trabalhando muito, se empenha muito, e minha palavra é só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas Deus está comigo, minha família está comigo, e tenho que seguir com esse foco, pé no chão, porque tem mais”





