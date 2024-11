crédito: No Ataque Internacional

Atlético: influenciador desabafa sobre golpe em Buenos Aires e recebe ajuda de Hulk (Influenciador atleticano recebeu ajuda de Hulk, atacante do Atlético, em Buenos Aires)

O Atlético disputa o título da Copa Libertadores contra o Botafogo, neste sábado (30/11), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Muitos torcedores viajaram de longe para acompanhar o time em busca da “Glória Eterna”.

No entanto, em meio a toda experiência, o influenciador atleticano Lucas Gusmão passou por um perrengue na capital argentina. Após levar um golpe, ele e quatro amigos ficaram desabrigados. A esperança surgiu exatamente do motivo da viagem: o Atlético. Hulk, estrela do clube, foi quem ajudou os torcedores alvinegros.

“O airbnb que a gente alugou era golpe, o cara não apareceu. Conseguimos reembolso, mas estamos na rua em Buenos Aires, eu e mais quatro amigos. Hotéis lotados, os que não estão lotados estão absurdamente caros.”

“Hosteis onde tem vaga é furada. Estamos na rua em Buenos Aires, essa é a verdade. Orem por nós. Qualquer coisa a gente dorme na rua e Clube Atlético Mineiro“, desabafou Lucas Gusmão em vídeo publicado na conta de seu canal no YouTube Contra o Vento no Instagram.

Cerca de quatro horas depois, o influenciados compartilhou outro vídeo. Já em um quarto de hotel, agradeceu a Hulk e sua família pela ajuda. “Simplesmente recebemos ajuda do homem. Não tenho nem palavras para agradecer. Realmente, postei o vídeo desprentesiosamente, só para avisar vocês o que estava acontecendo, do perrengue que a gente estava passando.”

“Poucos minutos depois, ele chamou no direct, querendo ajudar e ajudou eu e meus amigos. Então, só o meu muito obrigada e que Deus abençoe grandemente Hulk, Gledson e toda a família dele”, contou Lucas Gusmão.

Atlético x Botafogo

A final da Libertadores será disputada entre dois alvinegros. Atlético e Botafogo brigam pelo título da Copa Libertadores neste sábado (30/11). A bola rola a partir das 17h no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na capital da Argentina.

