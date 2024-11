crédito: No Ataque Internacional

Time de Messi anuncia renovação de contrato de Luis Suárez (Messi e Suárez comemoram gol pelo Inter Miami)

O Inter Miami, time dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (27/11), que renovou o contrato do astro uruguaio Luis Suárez, de 37 anos.

O jogador sul-americano estendeu o vínculo com o clube, que tem David Beckham como dono, até o final de 2025.

O camisa 9 assinou com o time da MLS em 2024. Em solo norte-americano, o artilheiro reencontrou Lionel Messi, Jordi Alba e Sérgio Busquetes, ex-companheiros do atacante no Barcelona.

Na primeira temporada pelo Inter Miami, Suárez disputou 37 jogos, com 25 gols marcados e 12 assistências distribuídas. Assim, ele foi o vice-artilheiro da MLS, empatado com Messi, com 21 tentos.

A equipe, que ficou na primeira posição na etapa por pontos corridos do campeonato, foi eliminada, em novembro, nas oitavas de final da disputa após vencer um e perder dois dos duelos contra o Atlanta nos play-offs.

Luis Suárez na Série A

O astro uruguaio estava no futebol brasileiro antes de se transferir para o clube dos Estados Unidos.

Suárez passou uma temporada no Grêmio em 2023. O atacante jogou 54 partidas pelo tricolor gaúcho, com 29 gols e 17 passes para tento .

A notícia Time de Messi anuncia renovação de contrato de Luis Suárez foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Sant'Ana