Presidente do Real Madrid critica votação da Bola de Ouro e manda recado para Vini Jr (Vini Jr e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez )

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a Bola de Ouro 2024. A premiação elegeu Rodri como o melhor do mundo, deixando o brasileiro e atacante merengue em segundo lugar.

Durante a Assembleia Geral de Sócios de Compromisso 2024, o dirigente criticou a votação. “Vinicius foi o grito da torcida mundial. Mas também a maioria dos leitores do L’Equipe deu Vini Jr como o vencedor com 41%. Até eles (France Football) próprios fizeram uma pesquisa e Vini ganhou.”

“Há jornalistas que ninguém conhece. Sem os votos de países como Uganda, Namíbia, Albânia e Finlândia, Vinicius teria ganhado esta Bola de Ouro”, declarou.

Florentino Pérez também declarou não concordar com o resultado. Para ele, Rodri não merecia o título de melhor do mundo na atual temporada. “Rodri é um grande jogador de futebol. Ele tem todo o nosso amor, mas vou te contar uma coisa. Tuttosport (jornal italiano) disse: ‘A Bola de Ouro deveria ter ido para o Real Madrid‘.”

“Este ano eles compensaram Rodri pelo seu desempenho na temporada passada. Rodri merece a Bola de Ouro, mas não este ano. Mereceu vencê-la na temporada passada, quando conquistou a tríplice coroa com o Manchester City”, afirmou.

O presidente do Real Madrid ainda criticou a mudança no sistema de votação da Bola de Ouro. “Os leitores do L’Equipe deram Vinicius como um favorito. Eles mudaram o sistema de votação. É surpreendente que, quando se trata de futebol, existam países onde jornalistas com menos de um milhão de habitantes podem votar agora.”

Recado para Vini Jr

Ainda em coletiva, Florentino Pérez mandou um recado para Vinicius Junior. Ele ressaltou a força do brasileiro, em referência aos constantes episódio de racismo sofridos pelo atacante, e o declarou como o melhor do mundo.

“Para nós e para os amantes do futebol, Vini Jr é o melhor jogador do mundo. Caro Vini, quero que saiba que os torcedores do Real Madrid estão muito orgulhosos de você, por tudo o que teve de suportar em muitos momentos e momentos injustos e sujos. Tudo isso fez de você o jogador e o homem que você é hoje”, disse.

