Torcedores do Racing xingam antes de final com Cruzeiro: ‘P*** do Brasil’

Torcedores do Racing xingam antes de final com Cruzeiro: ‘P*** do Brasil’ (Torcedores do Racing tomaram praça de alimentação de shopping em Assunção)

O clima de final está presente nas ruas de Assunção. Nesta sexta-feira (22/11), véspera da decisão da Sul-Americana, que será disputada às 17h deste sábado (23/11), no estádio La Nueva Olla, na capital do Paraguai, o No Ataque presenciou torcedores argentinos xingando brasileiros, enquanto, em um restaurante próximo, os cruzeirenses responderam.

Na praça de alimentação do Shopping del Sol, em Assunção, torcedores do Racing estavam em bom número e cantaram gritos de apoio ao clube, mas também provocações aos brasileiros. Com um canto que faz parte até de jogos entre as seleções, os argentinos xingaram os moradores do país vizinho.

Siga, siga (Siga, Siga)

Siga el baile al compás del tamboril (Siga o baile no compasso do tamborim)

Que esta noche nos cogemos a los putos de Brasil (Que esta noite nós fodemos os putos do Brasil) Gritos dos torcedores argentinos e a tradução

Em resposta à provocação dos torcedores do Racing, cruzeirenses que estavam fora do shopping, em um restaurante, devolveram os xingamentos, após apoiar o próprio clube com cantos de arquibancada. “Ei, Racing, vai tomar no c*”, entoou os apoiadores do Cruzeiro.

Operação em Assunção

Até pela presença de milhares de torcedores de Racing e Cruzeiro em Assunção – a cidade espera receber cerca de 50 mil pessoas -, o governo federal do país sul-americano montou mega operação de segurança máxima.

Um número extenso de políciais foi mobilizado: no total, mais de 29 mil, de acordo com entrevista do comissário Héctor Fernández para a rádio paraguaia Monumental 1080. Além disso, três mil militares foram espalhados pelos principais trajetos de acesso ao país, contando com a colaboração das Forças Armadas da Argentina e da Polícia Federal brasileira.

O enfoque da segurança paraguaia está nos “corredores migratórios”, que se iniciam nos postos de fronteira com a Argentina e com o Brasil e se encerram em Assunção. O principal caminho da torcida do Cruzeiro será o corredor sul, que conta com o apoio das forças policiais das cidades de Alto Paraná, Foz de Iguazú e Itapúa, do Paraguai.

Autoridades estão se posicionando em pontos estratégicos do Paraguai, como nas entradas e saídas do país e locais de interesse turístico.

Ao chegarem na capital paraguaia, os torcedores de ambos os times estão se encaminhando à Costanera, um dos principais pontos turísticos de Assunção. Os cruzeirenses estão na parte sul da orla, enquanto os torcedores do Racing estão na norte.

A notícia Torcedores do Racing xingam antes de final com Cruzeiro: ‘P*** do Brasil’ foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno