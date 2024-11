Crise no time de Messi: técnico argentino pede demissão do Inter Miami

Gerardo "Tata" Martino

Gerardo “Tata” Martino renunciou ao cargo de técnico do Inter Miami, citando motivos pessoais, conforme relataram vários meios de comunicação na terça-feira (19).

No comando do clube estrelado por Lionel Messi, Martino fechou a temporada regular com 74 pontos (22 vitórias, 4 empates e 8 derrotas). Contudo, o Inter Miami não conseguiu avançar no mata-mata da MLS Cup. O clube foi eliminado na primeira rodada pelo Atlanta United, que terminou a fase preliminar em nono.

O time de Miami conta também com o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets.

O clube agendou uma entrevista coletiva para sexta-feira (22), na qual se espera que os executivos do Inter Miami e Martino falem.

Martino, de 61 anos, juntou-se ao Inter Miami em junho de 2023, após mais de três anos à frente da Seleção Mexicana. Ele deixou esse cargo depois que o México não conseguiu avançar na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 pela primeira vez em quase 45 anos.

O Inter Miami venceu o torneio Leagues Cup 2023 após a chegada de Martino e dos superastros Messi e Sergio Busquets naquele verão.

Anteriormente, Martino, natural da Argentina, levou o Atlanta United ao título da MLS Cup em 2018. Ele optou por não renovar seu contrato após essa temporada, novamente citando motivos pessoais.

O treinador também já comandou o Barcelona e a Seleção da Argentina.

