Lanterna do ranking da Fifa faz história e sobe de divisão na Liga das Nações da Uefa (San Marino subiu de divisão na Liga das Nações com vitória histórica )

Lanterna do ranking da Fifa, San Marino venceu Liechtenstein e conquistou o acesso inédito à Liga C da Liga das Nações da Uefa. Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni e Alessandro Golinucci fizeram os gols da vitória samarinesa de vidada fora de casa. Aron Sele marcou o único gol dos donos da casa.

Com o resultado, San Marino conseguiu a terceira vitória da história da seleção. Somente em 2024, a equipe venceu duas partidas e dobrou o número de triunfos no seu cartel. Curiosamente, Liechtenstein foi quem perdeu as três partidas para La Serenissima.

Atualmente, San Marino ocupa a 210ª colocação do ranking da Fifa, com 737 pontos.

Outras marcas históricas de San Marino

Além do acesso inédito, San Marino venceu pela primeira vez fora de casa, virou um jogo e fez três gols em uma partida. Na campanha, a seleção nunca tinha terminado uma competição com saldo de gols positivos e nunca havia terminado um torneio com mais vitórias do que derrotas.

Nicola Nanni também foi o primeiro jogador da seleção a fazer dois gols em duas partidas consecutivas, já que havia marcado contra Gibraltar, na rodada anterior. Inclusive, Nanni fez seu gol já nos acréscimos do segundo tempo e impediu o acesso gibraltino para garantir a vaga para San Marino.

Além de San Marino, a Moldávia também subiu da Liga D para a Liga C. Malta e Gibraltar vão disputar o play off contra os dois melhores últimos colocados da terceira divisão no mês de março.

