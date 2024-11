Espanha vence Suíça e vai ao mata-mata da Liga das Nações de forma invicta (Zaragoza, de pênalti, marcou o último gol da Espanha na vitória por 3 a 2 sobre a Suíça)

A já classificada Espanha recebeu a Suíça no Estádio Heliodoro Rodríguez López, nesta segunda-feira (18/11), pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações Uefa, venceu por 3 a 2 e concluiu a primeira fase de forma invicta. Yeremi Pino, Bryan Gil e Zaragoza balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Joel Monteiro e Zeqiri marcaram para os visitantes.

Com o triunfo, a Espanha chegou aos 16 pontos, na liderança do Grupo 4 da Liga A. Das seis partidas disputadas no torneio continental, os espanhóis venceram cinco e empataram uma. Do outro lado, com a derrota, a Suíça permaneceu com apenas dois somados, na lanterna da chave, e deu adeus à competição.

Tanto Espanha quanto Suíça ainda não possuem próximos duelos previstos. O sorteio das quartas de final da Liga das Nações será realizado na próxima sexta.

Espanha x Suíça

A Espanha inaugurou o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti perdida por Pedri após defesa do goleiro Mvogo, a bola sobrou na área e Yeremi Pino arrematou de primeira para marcar.

Aos 18 minutos da etapa complementar, a Suíça empatou. Ao receber lançamento de Sierro pela ponta direita, Joel Monteiro carregou até a pequena área, driblou dois marcadores espanhóis e finalizou cruzado.

A Espanha voltou a ficar com a vantagem no resultado aos 23 minutos do segundo tempo. Após aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, Bryan Gil chutou rasteiro, no canto direito.

A Suíça voltou a empatar aos 39 minutos da segunda etapa. Após Sierro ser derrubado na área, foi marcado pênalti. Zeqiri assumiu a responsabilidade e converteu.

Aos 47 minutos da etapa final, Zaragoza sofreu falta na área e o árbitro assinalou outra penalidade. O próprio atleta bateu e fez.

Outros resultados da Liga das Nações

Polônia 1 x 2 Escócia

Liechtenstein 1 x 3 San Marino

Sérvia 0 x 0 Dinamarca

Romênia 4 x 1 Chipre

Bulgária 1 x 1 Bielorússia

Croácia 1 x 1 Portugal

Luxemburgo 2 x 2 Irlanda do Norte

Kosovo 1 x 0 Lituânia

