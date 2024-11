Com reviravoltas nos acréscimos, Uruguai bate Colômbia pelas Eliminatórias (Jogadores do Uruguai comemoraram muito a vitória sobre a Colômbia)

Em um jogo com emoção até o final, o Uruguai venceu a Colômbia por 3 a 2, na noite desta sexta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contou com gols de Sánchez (contra) Aguirre e Ugarte, no fim, para a Celeste, enquanto Quintero e Carlos Gómez deixaram para os colombianos.

O Uruguai, portanto, encerrou a sequência de oito jogos (somando todas as competições) sem nenhuma vitória. Nas Eliminatórias, o jejum era de quatro rodadas (três empates e uma derrota) sem vencer e sequer marcar gol.

Com o triunfo no confronto direto, o Uruguai ganhou duas posições na tabela das Eliminatórias e assumiu a vice-liderança, com 19 pontos. A Colômbia, derrotada, caiu para o terceiro lugar, com as mesmas 19 unidades, porém com saldo de gol inferior ao rival, já que uruguaios levam a melhor por 8 a 6.

Ambas as seleções estão atrás da Argentina, líder, que soma 22 pontos. O Brasil é o quarto colocado e tem 17 unidades.

Pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai visita o Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45 (de Brasília) da próxima terça-feira (19). Já a Colômbia, no mesmo dia, às 20h, recebe o Equador, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

OS GOLS

A Colômbia inaugurou o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo. Quintero finalizou direto para o gol em uma falta lateral do lado equerdo do campo de ataque, próximo à área. O chute do colombiano enganou o goleiro Rochet, que esperava um cruzamento, e a bola foi parar no fundo das redes.

O gol de empate do Uruguai saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Saracchi recebeu em velocidade pelo lado esquerdo do campo de ataque e cruzou a bola para área. O zagueiro Davinson Sánchez, ao tentar afastar o perigo, acabou empurrando a bola para dentro do próprio gol.

Três minutos depois, aos 15, a Celeste virou a partida em Montevidéu. Dentro da grande área, pela esquerda, Mathías Oliveira tocou para Rodrigo Aguirre, que limpou a marcação e, de canhota, bateu cruzado e Camilo Vargas, goleiro colombiano, não impediu o gol. Foi o primeiro gol do camisa 7 com o Uruguai, em sua partida de estreia com a seleção principal.

No apagar das luzes no Centenário, aos 51 minutos, a Colômbia deixou tudo igual. Os colombianos partiram para o ataque e Johan Mojica, dentro da grande área, deixou para Carlos Gómez, que conseguiu ajeitar e finalizar cruzado, sem chances para Rochet.

Entretanto, aos 56 minutos, ou seja, 11 de acréscimo, o Uruguai retomou a vantagem no placar. Pellistri passou para Ugarte, que finalizou forte, no canto direito de Camilo Varga, que não alcançou.

