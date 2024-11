crédito: No Ataque Internacional

Árbitro de Racing x Cruzeiro cometeu erro grave a favor da Argentina contra o Brasil (Lance polêmico em que Otamendi acertou Raphinha)

O uruguaio Esteban Ostojich, de 42 anos, escalado pela Conmebol para apitar a final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, já esteve envolvido em um erro grave que favoreceu a Argentina contra o Brasil.

Em 2021, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Ostojich, que era responsável pelo VAR, deixou de recomendar ao árbitro de campo a revisão de um lance polêmico: uma cotovelada de Nicolás Otamendi, ex-jogador do Atlético, em Raphinha.

O episódio, ocorrido no empate sem gols no Estádio Bicentenário, em San Juan, resultou em grande repercussão. Raphinha precisou levar cinco pontos na boca após o lance, mas nem falta foi marcada. O erro foi tão evidente que a Conmebol afastou tanto Ostojich quanto o árbitro de campo, Andres Cunha, classificando a falha como “grave”.

Agora, o árbitro uruguaio terá a missão de comandar a decisão entre Cruzeiro e Racing no próximo sábado (23/11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai.

Apesar disso, o uruguaio segue como um dos nomes mais respeitados da Conmebol e busca reafirmar sua posição como um árbitro de confiança em competições internacionais.

Arbitragem definida para a final

Esteban Ostojich, de 42 anos, estará acompanhado por uma equipe composta majoritariamente por compatriotas. Nicolas Tarán e Carlos Barreiro serão os assistentes, enquanto Gustavo Tejera será o quarto árbitro. O paraguaio Eduardo Britos completa a equipe como quinto árbitro.

No VAR, Leodan González (URU) estará no comando, auxiliado por Richard Trinidad (URU), Derlis López (PAR) e Andres Cunha (URU).

