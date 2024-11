Zagueiro de seleção abandona os gramados para seguir religião (Silvan Wallner durante comemoração de vitória do Blau-Weiss Linz, da Áustria)

Lateral-direito da Seleção Suíça Sub-21 e do Blau-Weiss Linz, da Áustria, Silvan Wallner anunciou aposentadoria precoce dos gramados para seguir o adventismo, religião cristã protestante.

Para Silvan, o futebol profissional o forçava a cometer um pecado: o de exercer sua ocupação aos sábados. No adventismo, o sábado é considerado um dia “sagrado” de descanso e dedicação exclusiva aos afazeres da fé.

“Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Quero seguir Jesus Cristo, e o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. Isso significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados. É a minha convicção pessoal que cheguei nos últimos dias”, escreveu o zagueiro suíço nas redes sociais.

Silvan Wallner havia sido contratado pelo Blau-Weiss Linz há apenas dois meses, em setembro. No entanto, após a surpreendente decisão do jogador, o clube rescindiu o contrato dele amigavelmente, no último domingo (10/11), dispensando-o do pagamento da multa rescisória prevista no documento.

Carreira de Silvan Wallner

Silvan foi revelado pelo Zurique, da Suíça, onde estreou profissionalmente na temporada 2019/2020. No total, ele fez 50 partidas, com zero gol, uma assistência e um título conquistado (o Campeonato Suíço de 2021/2022), pela equipe até o início da temporada 2024/2025.

No período em que pertenceu ao Zurique, o zagueiro passou uma temporada (2022/2023) emprestado ao FC Wil 1900, também da Suíça, onde fez 36 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

Em setembro deste ano, o defensor se transferiu para o Blau-Weiss Linz. No time austríaco, fez apenas cinco jogos – todos como titular – antes de decidir aposentar-se.

Silvan decidiu pendurar as chuteiras justamente no melhor momento da carreira. Presente nas seleções de base da Suíça desde a categoria Sub-17, o lateral vinha sendo titular com constância e tinha o nome ligado a uma possível convocação para a seleção principal do país europeu.

