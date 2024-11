Ex-Atlético, Sampaoli é anunciado como técnico de clube francês (Sampaoli estava inativo há mais de um ano, quando foi demitido do Flamengo)

Jorge Sampaoli, ex-técnico do Atlético, está de casa nova. Na noite desta segunda-feira (11/11), o argentino foi anunciado como novo treinador do Rennes, da França. Em comunicado, o clube informou que as partes assinaram vínculo por um ano e meio, até junho de 2026.

Sampaoli chega ao Rennes para substituir o francês Julien Stephan, demitido na última quinta-feira após sequência de resultados ruins. O time ocupa a 13ª colocação no Campeonato Francês, com apenas 11 pontos em 11 rodadas.

Ainda segundo a nota divulgada pelo Rennes, Sampaoli leva três membros para compor a comissão técnica: Diogo Meschine, Marcos Fernandez e Pablo Fernandez. Este volta a trabalhar com o treinador após o episódio do soco em Pedro, do Flamengo, em julho do ano passado.

“O Rennes tem o prazer de anunciar a contratação de Jorge Sampaoli como técnico do time profissional. O argentino de 64 anos assinou contrato com os rubro-negros até 2026”, escreveu o clube nas redes sociais.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de ???????????????????? ???????????????????????????????? en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle.



Le technicien argentin de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.#DegemerMatJorge — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 11, 2024

O anúncio de Sampaoli ocorre um dia após o argentino ter sido visto junto de Frederic Massara, diretor esportivo do clube. Nesse domingo, o treinador esteve ao lado do dirigente no Roazhon Park e assistiu à derrota do Rennes por 2 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Sampaoli no futebol brasileiro

Jorge Sampaoli estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do comando do Flamengo. O técnico foi desligado do Rubro-Negro após perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo.

Foi no Santos, porém, que Sampaoli mais se destacou no futebol brasileiro. Anunciado pelo Peixe no fim de 2018, ele levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro em 2019. A equipe terminou com 74 pontos, ficando atrás apenas dos 90 do campeão Flamengo, à época comandado por Jorge Jesus. Foram 63 jogos, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas.

Sampaoli comandou o Atlético em 2020 e faturou o Campeonato Mineiro. Já em âmbitos europeus e sul-americanos, o treinador passou por clubes como Olympique de Marselha, Sevilla, Emelec e Universidad de Chile.

