Astro do Milan foi encaminhado para hospital após ‘traumatismo craniano significativo’ (Morata sofreu choque na cabeça )

O atacante Álvaro Morata, do Milan, precisou ser hospitalizado às pressas após sofrer um golpe na cabeça durante o treino desta quinta-feira (7). O espanhol teve um “traumatismo craniano significativo”, segundo ‘O Globo’, e está sob observação em um hospital em Legnano.

Morata passou por uma bateria de exames nesta manhã, que descartaram traumas mais sérios. Contudo, ainda segundo o “Gazzetta Dello Sport”, o atacante espanhol seguirá em observação na unidade de saúde pelas próximas horas.

Álvaro sofreu um golpe involuntário, porém muito forte, no momento em que subiu para disputar bola com o zagueiro Pavlovic. O choque ocorreu durante uma atividade específica no treino do Milan, no Milanello, na manhã desta quinta-feira (7).

Morata vira dúvida

Diante do ocorrido, Álvaro Morata se tornou dúvida para o jogo contra o Cagliari, neste sábado (9), às 14h, pelo Campeonato Italiano. O Milan ocupa a sétima colocação do torneio, com 17 pontos em dez rodadas, enquanto o adversário soma apenas nove e figura no 16º lugar.

O atacante marcou um dos gols da vitória do Milan sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, pela Champions League. O clube italiano superou o atual campeão por 3 a 1 e conquistou um resultado importantíssimo fora de casa. Morata, um dos destaques da equipe, chegou ao quarto tento em 14 jogos na temporada.

Luis de la Fuente anunciará os convocados da Espanha nesta sexta-feira (8) para os jogos contra Dinamarca e Sérvia – nos dias 15 e 18, respectivamente. Em boa fase, Álvaro Morata, um dos principais nomes da seleção, pode ficar de fora da lista devido ao ocorrido.

