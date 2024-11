crédito: No Ataque Internacional

Jogador comete pênalti bizarro em partida da Champions League e ‘causa’ derrota; veja (Jogo foi na Bélgica )

Um pênalti inusitado na partida entre Aston Villa e Club Brugge nesta quarta-feira (6/11) foi um dos destaques da quarta rodada da Champions League. Os time se enfrentaram no Jan Breydel Stadium, na Bélgica.

Aos 52 minutos de jogo, ainda com a partida no placar de 0 a 0, o zagueiro inglês Tyrone Mings, jogador do Aston Villa, cometeu um pênalti incomum.

Após o goleiro argentino Dibu Martinez cobrar um tiro de meta, o defensor pegou a bola com a mão e se preparou para fazer a cobrança novamente.

Porém, o árbitro alemão Tobias Stieler considerou a jogada faltosa e marcou a penalidade à favor do Club Brugge.

O meio-campista belga Hans Vanaken bateu e abriu o placar para os mandates. O tento foi o único da partida, que terminou 1 a 0 para o time da casa.

https://twitter.com/CuriosidadesPRL/status/1854237304652505263

Tabela

Com a derrota, o Aston Villa perdeu a invencibilidade no torneio e está na quinta colocação, com nove pontos.

Já o Brugge conseguiu a segunda vitória na competição e chegou a seis pontos.

A notícia Jogador comete pênalti bizarro em partida da Champions League e ‘causa’ derrota; veja foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque