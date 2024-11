Torcedores de Barcelona e Atlético de Madrid provocam Vini Jr após derrota na Bola de Ouro (Vinicius Junior, jogador brasileiro)

Torcedores de Barcelona e Atlético de Madri aproveitaram seus jogos deste domingo (3/11), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, para provocar o brasileiro Vinícius Júnior pela perda da Bola de Ouro.

Vídeos de torcedores registraram as arquibancadas entoando gritos de ‘Bola de praia’ (veja abaixo), uma ironia ao prêmio de melhor do mundo perdido para Rodri na segunda-feira passada (28/10).

Foi o primeiro jogo dos rivais do Real Madrid após o prêmio da Bola de Ouro. O Atlético venceu o Las Palmas por 2 a 0 no Wanda Metropolitano, enquanto o Barça levou a melhor no clássico contra o Espanyol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, vencendo por 3 a 1.

O Real Madrid, por sua vez, não entrou em campo nesta rodada, já que o duelo contra o Valencia, que aconteceria no sábado (2), foi adiado por conta das fortes chuvas que atingiram o país. O primeiro jogo do time merengue pós-Bola de Ouro será nesta terça-feira (5/11), contra o Milan, pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Temporada 2023/2024

Rodri

Na temporada, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências. Já na Eurocopa disputada na Alemanha, o meio-campista defendeu a Espanha, que superou a Inglaterra na final, por 2 a 1, em julho.

Em 2023/2024, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Vini Jr.

Vários analistas e ex-jogadores apontavam Vini Jr. como favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo. Porém, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi o ganhador do troféu, e o brasileiro ficou na segunda posição.

O camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira poderia se juntar a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) na lista de brasileiros que conquistaram a Bola de Ouro. Porém, a derrota do atacante do Real Madrid mantém um “jejum” de 17 anos sem jogadores do pais na primeira posição da eleição.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol.

Na Copa América 2024, nos Estados Unidos, disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada, em julho, nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai. Suspenso, o atacante não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Ao todo, foram 49 jogos do brasileiro na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

