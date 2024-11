TOPSHOT - Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Kaká sobre derrota de Vini Jr. na Bola de Ouro: ‘Rodri ganhou merecido’ (Vini Jr, atacante brasileiro do Real Madrid )

O ex-jogador brasileiro Kaká, ganhador da Bola de Ouro em 2007, afirmou em entrevista divulgada nesta segunda-feira (4/11) que a vitória de Rodri na premiação de melhor jogador do mundo sobre Vini Jr. foi justa.

“Cara, acho que os dois mereciam (ganhar). Acho que o Rodri ganhou merecido, assim como se o Vinicius tivesse vencido também. A forma da eleição aí acho que isso já é uma discussão um pouco mais profunda. Mas a competição é essa: tem favoritos, mas essas divergências acontecem acontecem. Espero em breve que a gente possa ver um brasileiro ganhando a Bola de Ouro novamente”, disse o pentacampeão do mundo em entrevista à Band.

“É não focar em ser o melhor jogador do mundo. É focar e melhorar a parte deles e no que eles podem contribuir no coletivo Assim, ele vai ser fortalecido para ganhar. O prêmio individual vai ser fortalecido se ele for protagonista de conquistas coletivas. Então o foco tem que ser na melhora individual em um contexto coletivo”, finalizou.

Vários analistas e ex-jogadores apontavam Vini Jr. como favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo. Porém, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi o ganhador do troféu, e o brasileiro ficou na segunda posição.

O camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira poderia se juntar a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) na lista de brasileiros que conquistaram a Bola de Ouro. Porém, a derrota do atacante do Real Madrid mantém um “jejum” de 17 anos sem jogadores do pais na primeira posição da eleição.

Temporada 2023/2024

Rodri

Na temporada, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências. Já na Eurocopa realizada na Alemanha, o meio-campista defendeu a Espanha, que superou a Inglaterra na final, por 2 a 1, em julho.

Em 2023/2024, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Vini Jr.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol.

Na Copa América 2024, nos Estados Unidos, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada, em julho, nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai. Suspenso, o atacante não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Ao todo, foram 49 jogos do brasileiro na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Abaixo, relembre todos os vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchéquia)

1963 – Lev Yashin (Rússia)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (Ucrânia)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (Ucrânia)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 –Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (Tchéquia)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karim Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 – Rodri (Espanha)

