Virar técnico? Messi fala sobre planos para aposentadoria (Time de Messi, o Inter Miami está nos playoffs da MLS)

Hoje com 37 anos, Lionel Messi está cada vez mais perto de se aposentar dos gramados. Em entrevista ao 433 que foi ao ar nesta quinta-feira (31/10), o astro argentino foi questionado sobre o que fará após pendurar as chuteiras e descartou a possibilidade de se tornar técnico.

“Eu não sei, a verdade é que não sei. Sei que treinador eu não gostaria ser. Mas também não tenho certeza sobre o que posso me tornar no futuro. Hoje valorizo o que vivo no dia a dia mais do que antes. Então eu só penso em jogar, treinar e aproveitar o tempo”, disse.

Ainda durante a entrevista, Messi voltou a comentar a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2026. Ele contou que ainda não se decidiu, mas que ter uma boa pré-temporada no próximo ano pode ser um bom sinal.

#SelecciónMayor El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, llegó a los 112 goles con la camiseta albiceleste.



https://t.co/92He3ytqfW pic.twitter.com/Jl5S2aqpdj — Selección Argentina (@Argentina) October 16, 2024

“Eu não sei. Já me perguntaram várias vezes, especialmente na Argentina. Mas espero terminar bem este ano. Espero começar o ano fazendo uma pré-temporada muito boa, coisa que não tive no ano passado com todas as viagens que fizemos. E a partir daí, ver como estou. Embora eu saiba que estamos muito próximos, ao mesmo tempo é muito tempo, e no futebol acontece muita coisa, então eu não fico só pensando nisso. Simplesmente vivo o dia a dia sem pensar tão longe”, falou.

Ainda desfrutando de sua reta final de carreira, Messi vem brilhando no Inter Miami, dos Estados Unidos. Suas atuações ajudaram o clube a vencer a primeira etapa da MLS, terminando na liderança da tabela com 74 pontos em 34 jogos

Nos playoffs, a equipe do argentino e de Luís Suárez está enfrentando o Atlanta United. No primeiro duelo entre os times, na última sexta-feira, o Inter Miami venceu por 2 a 1. A partida de volta acontece neste sábado, às 20h (de Brasília).

A notícia Virar técnico? Messi fala sobre planos para aposentadoria foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press