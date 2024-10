Cruzeiro na final da Sul-Americana: Diniz pode alcançar feito histórico de Gallardo (Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro)

Fernando Diniz pode alcançar um feito histórico de Marcelo Gallardo nas próximas semanas. O técnico venceu pela primeira vez como comandante do Cruzeiro na noite de quarta-feira (30/10) – 1 a 0 sobre o Lanús, em La Fortaleza, na Grande Buenos Aires – e se garantiu na final da Copa Sul-Americana 2024.

Desta forma, Diniz tem a chance de se tornar, por uma semana, o detentor das três taças continentais do futebol sul-americano de clubes: Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, façanha que apenas o treinador do River Plate conseguiu.

Recém-chegado no Cruzeiro – contratado em 23 de setembro -, Fernando Diniz é o atual campeão da Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana pelo Fluminense, clube que defendeu entre 30 de abril de 2022 e 24 de junho de 2024.

Os títulos continentais pelo Tricolor Carioca, conquistados em novembro de 2023 e fevereiro de 2024, são os principais da carreira do atual técnico do Cruzeiro.

Só Gallardo “uniu” os títulos

Fernando Diniz pode unir as duas taças continentais com a conquista da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro. Por uma semana, até a decisão da Libertadores de 2024, o técnico seria o atual campeão das três taças.

A decisão da Sul-Americana entre Cruzeiro e o vencedor do duelo entre Racing e Corinthians será em 23 de novembro (sábado), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Uma semana depois, em 30 de novembro (sábado), no Monumental de Núñez, Atlético e Botafogo decidem a Copa Libertadores.

Se conquistar o título pelo Cruzeiro, Diniz se tornará o terceiro técnico da história a ser campeão da Libertadores – competição criada em 1960 – e da Sul-Americana – torneio que começou em 2002.

Tite, pelo Internacional na Sul-Americana em 2008 e Corinthians na Libertadores em 2012, e Marcelo Gallardo, pelo River Plate na Sul-Americana em 2014 e na Libertadores em 2015 e 2018, são os únicos técnicos que venceram as duas competições.

E Gallardo alcançou um feito histórico entre 2014 e 2015 pelo River Plate. O técnico foi campeão da Sul-Americana em 10 de dezembro de 2014, da Recopa Sul-Americana em 11 de fevereiro de 2015 e da Copa Libertadores em 5 de agosto de 2015.

Logo, o técnico foi o atual campeão das três taças continentais durante quatro meses, já que a Copa Sul-Americana de 2015 só foi vencida pelo Santa Fe-COL em 9 de dezembro.

Mesmo sendo por uma semana, Diniz pode igualar Gallardo ao ostentar os três principais títulos do futebol sul-americano de clubes caso conquiste a Sul-Americana pelo Cruzeiro.

