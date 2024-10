Jogador de Portugal ‘crava’ que Cristiano Ronaldo estará na Copa do Mundo de 2026 (Cristiano Ronaldo é o principal nome de Portugal )

O meio-campista Vitinha, do PSG e Seleção de Portugal, disse que o astro lusitano Cristiano Ronaldo vai estar na Copa do Mundo de 2026.

O camisa 7, de 39 anos, já representou o país em cinco edições do torneio e está na lista de jogadores que mais competiram no campeonato. Caso dispute a competição pela sexta vez, o português teria o recorde de partições no campeonato.

Em 2024, o atleta do Al-Nassr continua como um dos jogadores frequentemente convocados pela Seleção de Portugal e é titular na equipe do treinador Roberto Martínez.

“(Cristiano está com) 39 anos e ainda é titular da Seleção (Portuguesa). Eu não tenho explicação para a longevidade dele. Eu imagino que é o profissionalismo em tudo ele faz”, disse Vitinha à RMC.

“De manhã, de noite, todo dia da carreira dele, é incrível. Eu imagino o esforço e sacrifícios que ele deve ter feito. Imagino também que é isso que o mantém nessa forma aos 39 anos”, adiciona.

“Mas sim, é um privilégio para mim (jogar com Cristiano). Nós somos pequenos, somos crianças. Sonhamos em um dia jogador com ele algum e está acontecendo. Por sorte, tive alguns bons anos para aproveitar com ele na equipe nacional. É claro que ele estará (na Copa do Mundo de 2026). Ele não vai desistir”, destaca.

Cristiano Ronaldo por Portugal

O jogador tem 216 partidas disputadas pela equipe, com 133 gols marcados. Com isso, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro de seleções na história.

O atleta foi campeão da Eurocopa de 2016, primeira conquistada por Portugal e levantou a taça da Liga das nações em 2019.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Com as mudanças no formato do torneio, esta edição terá 48 nações na disputa da competição.

