A mensagem de Vini Jr após o resultado da Bola de Ouro (Vini Jr, atacante do Real Madrid)

Vinícius Júnior se manifestou depois da divulgação do resultado da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28/10). O brasileiro ficou em segundo lugar no prêmio organizado pela revista France Football, abaixo do espanhol Rodri.

Em seu perfil na rede social X, Vini postou a seguinte mensagem: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

