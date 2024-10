Bola de Ouro 2024: veja em que posições ficaram as brasileiras Gabi Portilho e Tarciane (Troféu da Bola de Ouro)

Duas brasileiras concorreram ao prêmio da Bola de Ouro. Gabi Portilho, atacante do Corinthians e Brasil, ficou na 18ª posição na votação da e Tarciane, zagueira do Houston Dash (EUA) e Seleção, na 23ª colocação. O perfil oficial da premiação divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (28/10), os primeiros nomes da categoria.

As presenças de Gabi Portilho e Tarciane na Bola de Ouro passa pela grande campanha da Seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. No meio deste ano, a equipe do técnico Arthur Elias ficou com a medalha de prata.

As atletas foram peças importantes na equipe brasileira que chegou a final do torneio e foi derrotada por 1 a 0 para os Estados Unidos em 10 de agosto, em Paris.

A jogadora do Corinthians marcou nas quartas de final, contra a França, e na semifinal, diante da Espanha.

Brasileiras na Bola de Ouro

A Bola de Ouro passou a premiar atletas do futebol feminino apenas em 2018. Nenhuma brasileira ganhou a competição.

Em 2018, Marta foi a quarta colocada na votação. No ano seguinte, ficou na 16ª posição. Já em 2024, Debinha terminou em 28ª.

Porém, a lendária camisa 10 da Seleção, maior jogadora da história do futebol feminino no Brasil, tem seis troféus de melhor do mundo em premiações da Fifa (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).

Todas as ganhadoras

2018 – Ada Hegerberg (Noruega)

2019 – Megan Rapinoe (Estados Unidos)

2020 – Não houve

2021 – Alexia Putellas (Espanha)

2022 – Alexia Putellas (Espanha)

2023 – Aitana Bonmatí (Espanha)

2024 – A definir

A ganhadora desta edição da Bola de Ouro será divulgada em breve.

A notícia Bola de Ouro 2024: veja em que posições ficaram as brasileiras Gabi Portilho e Tarciane foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque