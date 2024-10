Botafogo tem Luiz Henrique e mais 4 pendurados para possível final da Libertadores (Jogadores do Botafogo buscam classificação inédita à final da Libertadores)

O Botafogo está muito próximo de chegar à primeira final da Copa Libertadores da sua história. Após a vitória sobre o Peñarol por 5 a 0, em 23 de outubro, no Nilton Santos, o clube alvinegro irá para Montevidéu para confirmar a classificação. E cinco titulares, incluindo o destaque Luiz Henrique, estão pendurados para uma possível decisão continental.

No estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, capital do Uruguai, o Botafogo duelará com o Peñarol na noite de quarta-feira (30/10), às 21h30, na partida de volta da semifinal da Libertadores. Pela vitória na ida, o clube alvinegro do Rio de Janeiro pode perder até por quatro gols de diferença.

E cinco titulares do Botafogo devem entrar em campo atentos para não perder uma possível final de Libertadores. O goleiro John, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique – que também representam a Seleção Brasileira – receberam dois cartões amarelos desde o início do mata-mata e estão pendurados.

Enquanto John e Barboza já estavam nessa situação na ida, Gregore, Luiz Henrique e Igor Jesus receberam a advertência no primeiro duelo com o Peñarol e chegaram ao segundo amarelo desde o fim da fase de grupos, momento em que os cartões são zerados em competições da Conmebol.

Se receberem um cartão amarelo e o Botafogo se classificar, os atletas ficarão fora da decisão da Copa Libertadores de 2024. Em 30 de novembro, sábado, o estádio Monumental Núñez, que pertence ao River Plate e está localizado em Buenos Aires, receberá a decisão continental.

