Lewandowski brilha, Raphinha marca, e Barça goleia Real em pleno Bernabéu (Jogadores do Barcelona comemoram gol em vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid, no Bernabéu)

O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Robert Lewnadowski (2), logo no início do segundo tempo, Lamine Yamal e Raphinha.

Com o resultado, o Barcelona ampliou sua vantagem na liderança do Espanhol, figurando agora com 30 pontos, contra 24 do Real Madrid, que aparece logo atrás, em segundo lugar.

Esse também foi o último jogo antes da premiação da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Vinícius Júnior, que esteve em campo neste sábado pelo Real Madrid, é o favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo.

Mbappé tem gol anulado

Logo no segundo minuto de jogo Mbappé teve uma chance incrível para abrir o placar para o Real Madrid após grande passe de Camavinga, saindo cara a cara com goleiro, dentro da área, mas chutando para fora.

O Barcelona respondeu aos 13 minutos com Lamine Yamal. Após lançamento da defesa, Lewandowski escorou, e a bola sobrou para o jovem atacante, que saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu mal, facilitando a vida de Lunin.

Mais tarde, aos 22, Vinícius Júnior tabelou com Tchouameni, saindo em velocidade pela esquerda, invadindo a área passando por Koundé, limpando o segundo marcador e batendo no cantinho, mas também mandou para fora, desperdiçando outra grande oportunidade de abrir o placar para o Real Madrid.

Já aos 30, Mbappé se redimiu. O francês recebeu ótimo passe em profundidade de Lucas Vázquez, saiu na cara do gol e encobriu o goleiro do Barcelona, marcando um golaço. O árbitro, porém, assinalou impedimento, já que o camisa 9 realmente estava um pouco à frente da defesa blaugrana.

Lewnadowski decide

Depois de o Real Madrid ter tido as melhoras oportunidades na etapa inicial, o Barcelona voltou mais ligado para o segundo tempo e não demorou muito para abrir o placar. Aos oito minutos, Lewandowski recebeu grande passe de Marc Casadó, saindo cara a cara com Lunin e batendo no cantinho, sem chances para o goleiro.

O Real Madrid mal teve tempo de absorver o golpe e já sofreu o segundo gol. Dois minutos depois, Alejandro Balde recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou na medida para Lewandowski, livre na marca do pênalti, cabecear no cantinho e ampliar o placar para o Barcelona em pleno Santiago Bernabéu.

Golaços de Yamal e Rafinha

Como se não bastasse, o Barcelona ainda chegou ao terceiro gol para praticamente garantir o importantíssimo triunfo no Santiago Bernabéu. Após chutão do goleiro, Lewandowski escorou de cabeça, Raphinha ficou com a sobra e deu passe açucarado para Lamine Yamal dominar e bater no alto, sem chances para Lunin.

O desastre merengue ficou completo já nos minutos finais, quando Raphinha ganhou na velocidade de Lucas Vázquez e tocou de cobertura, na saída do goleiro, marcando um golaço para fechara partida com chave de ouro para o Barcelona.

