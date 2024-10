crédito: No Ataque Internacional

Atlético de olho: destaque do River volta a jogar após 10 meses

Na próxima terça-feira (29/10), às 21h30, o Atlético volta a enfrentar o River Plate pela partida de volta da Copa Libertadores da América. Desta vez, o time argentino poderá contar com um de seus principais destaques: Gonzalo “Pity” Martínez.

O meia-atacante voltou a jogar nessa sexta-feira (25/10) no minutos finais do empate sem gols entre River e Defensa y Justicia. Após 10 meses longe dos gramados, Martínez entrou aos 22 minutos do segundo tempo.

O retorno do camisa 18 foi bastante comemorado pela equipe e pelo próprio jogador. “Não foi fácil me recuperar, mas tenho um ótimo grupo que esteve comigo o tempo todo. Sempre tive uma cabeça positiva. Sei que tenho muito mais a dar e estou feliz em voltar nesses casos e espero ajudar a equipe”, disse após a partida.

Em suas redes sociais, o River compartilhou uma foto do meia-atacante em campo. Confira:

Regreso a la cancha después de 321 días para Gonzalo Martínez con el Manto Sagrado.



¡VAMOS, PITY! pic.twitter.com/xcnnAT7BuD — River Plate (@RiverPlate) October 26, 2024

Lesão de Martínez

Gonzalo Martínez está longe dos gramados desde janeiro deste ano, quando sofreu uma grave lesão num amistoso nos Estados Unidos. O ídolo do River sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Antes do jogo de ida contra Atlético, o departamento médico do time argentino liberou Martínez. Ele até foi convocado para a partida, mas pelo seu valor humanitário, já que ainda não tinha condições de jogo.

Briga na Libertadores

Na partida de ida, o Atlético venceu o River Plate por 3 a 0. Portanto, o Galo pode até perder por dois gols de diferença que fica com a vaga na final da Libertadores.

Enquanto isso, o time argentino precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar diretamente. Em caso de vitória do River por três gols de diferença, cobranças de pênaltis decidirão o finalista.

