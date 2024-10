crédito: No Ataque Internacional

Árbitro fica fora de partida após ser drogado e roubado por acompanhante (Partida foi no domingo (20/10))

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) precisou fazer uma alteração de última hora na escala de arbitragem do clássico entre Monterrey e Tigres, no último domingo (20/10). Noticiou-se, inicialmente, que o assistente Rosario Cárdenas estava com problemas de saúde e por isso não ficaria à disposição para o confronto. O verdadeiro motivo por trás da inesperada substituição só foi revelado após a partida, durante uma entrevista ao canal Récord +.

O juiz Francisco Chacon revelou ao público que Rosario não pôde atuar no clássico pois havia sido drogado por uma acompanhante às vésperas da partida. Ainda de acordo com o relato, o caso ocorreu no hotel da concentração da equipe de arbitragem.

“Pelo que me disse, ele levou uma acompanhante para o hotel da concentração. Lá, aparentemente, drogaram-no e roubaram-lhe. Levaram seus pertences, a carteira, o telefone, celular e o dinheiro. Tudo. Não estava em condições para aparecer em um jogo da primeira divisão”, contou Chacon.

Estado do árbitro

A FMF avaliou, segundo fontes locais, que Rosario apresentava ”estado impróprio” para atuar no clássico. O profissional estava escalado para função de quarto árbitro da partida da Liga MX, válida pela 12ª rodada. De acordo com atualizações, o assistente está recuperado e passa bem.

Clássico

Monterrey e Tigres se enfrentaram na noite do último domingo (20), pela 12ª rodada da Liga MX. Os Rayados, de Nuevo León, venceram o rival por 4 a 2 e agora ocupam a terceira colocação na tabela, com 25 pontos. O líder do torneio, Cruz Azul, soma 34.

O Tigres, por sua vez, figura na quinta colocação da Liga com um ponto a menos em relação ao Monterrey. Ou seja, 24 em 39 disputados – visto que acabou derrotado na última quarta-feira, por 2 a 0, para o Mazatlán.

