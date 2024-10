crédito: No Ataque Internacional

Jogador perde os dedos após explosão de fogos de artifício (Jogador perdeu o dedo por causa de explosão de fogo de artifício)

Fabio Schiafino, jogador do KSCT Menen, da Bélgica, perdeu os dedos após fogos de artifício explodir em sua mão durante comemoração. A situação trágica aconteceu no jogo contra o SK Zillebeke, pela Quarta Divisão belga. O artefato foi laçado pelos próprios torcedores do time.

No fim da partida, o jogador de 26 anos foi festejar a vitória por 4 a 0, depois de ter marcado dois gols no duelo. O projétil, contudo, explodiu enquanto ele comemorava em campo.

De acordo com o portal português A Bola, Fabio ficou sem um dedo e ainda teve que amputar parcialmente outros dois por causa da explosão. Após o acidente, Fabio foi levado ao hospital em Brugges. Além disso, o torcedor que atirou o projétil já foi identificado e deve ser processado.

“Quando a fumaça se dissipou, vi que parte dos meus dedos tinha desaparecido”, disse o atleta.

O artefato era um dispositivo conhecido como Cobra 6, um fogo de artifício ilegal, similar à força de uma granada de mão.

